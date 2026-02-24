Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Sheinbaum
© Getty

Sicherheitsgarantie

Mexiko-Präsidentin verspricht: Kein Risiko für WM-Fans!

24.02.26, 19:14
Teilen

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum beruhigt die Fußballwelt. Trotz einer Welle der Gewalt nach dem Tod eines Drogenbosses verspricht sie absolute Sicherheit für die kommende Weltmeisterschaft.

Die Staatschefin reagierte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt auf die Sorgen internationaler Besucher. Sie betonte mit Nachdruck, dass nicht das geringste Risiko für die Fans bestehe und alle notwendigen Garantien für das Turnier gegeben seien. Hintergrund der Unruhe ist der Tod von Nemesio Oseguera Cervantes, bekannt als El Mencho, der nach seiner Festnahme am Sonntag seinen Verletzungen erlag.

Eskalation nach Zugriff auf Kartellchef

Die Lage im Land war zuletzt extrem angespannt, da Kämpfer des Jalisco-Kartells CJNG mit massiver Gewalt auf den Zugriff reagierten. In mehreren Bundesstaaten brannten Autos, Straßensperren wurden errichtet und Geschäfte attackiert, wobei insgesamt 74 Menschen bei den Gefechten ums Leben kamen. Trotz dieser Vorfälle hält Mexiko an der Austragung der insgesamt 13 geplanten WM-Spiele in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey fest.

Härtetest bereits im Frühjahr

Schon vor dem eigentlichen Turnierstart im Sommer steht die Organisation vor einer ersten Bewährungsprobe. Ende März und Anfang April finden in Guadalajara und Monterrey wichtige Play-off-Partien um die letzten WM-Tickets statt. Die mexikanische Regierung will hier zeigen, dass sie die Lage unter Kontrolle hat, während die Welt gemeinsam mit den Co-Gastgebern USA und Kanada auf einen friedlichen Ablauf der Großveranstaltung hofft.

ÖFB-Team spielt in den USA

Für die österreichische Nationalmannschaft hat die Sicherheitslage in Mexiko derzeit keine direkten Auswirkungen auf den Spielplan. Die Auswahl von Ralf Rangnick bestreitet ihre Partien in der Gruppe J ausschließlich in den USA. Den Auftakt macht das Duell gegen Jordanien am Dienstag, 17. Juni, um 6:00 Uhr MESZ in Santa Clara, gefolgt von den Krachern gegen Argentinien in Dallas und Algerien in Kansas City.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen