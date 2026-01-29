Jetzt ist es fix: Hier residiert das ÖFB-Team während der WM

Die Entscheidung in Sachen Quartier für die Fußball-WM 2026 in Nordamerika ist endgültig gefallen. Das ÖFB-Team wird sein Team Base Camp im Rahmen der FIFA Weltmeisterschaft 2026 im Raum Santa Barbara an der kalifornischen Pazifikküste beziehen.

Als Unterkunft dient das Ritz-Carlton Bacara in Goleta, das ideale Voraussetzungen für eine fokussierte Turniervorbereitung und nachhaltige Regeneration bietet. Die ruhige, naturnahe Lage direkt am Ozean, die moderne Infrastruktur sowie die großzügigen Außenanlagen überzeugten Teamchef Ralf Rangnick im Zuge der Besichtigungstour im Dezember vollumfänglich.

Die angenehmen klimatischen Bedingungen, hochwertige Fitness- und Regenerationseinrichtungen sowie kurze Wege ermöglichen es Spielern und Betreuern, den Fokus konsequent auf Training und Erholung zu legen - zentrale Aspekte angesichts der Flugreisen zu den Spielorten und der damit verbundenen Herausforderungen.

Alaba & Co. müssen zur Uni

Trainieren wird das Nationalteam an der rund zehn Fahrminuten entfernten University of California, Santa Barbara (UCSB). Die UCSB verfügt über eine umfangreiche und moderne sportliche Infrastruktur und zählt mit ihren erfolgreichen Männer- und Frauen-Teams zu den renommiertesten College-Fußballstandorten an der US-Westküste. Als zentrale Trainingsstätte dient das Harder Stadium mit rund 17.000 Sitzplätzen.

Im Bereich Fitness und Regeneration bietet das Recreation Center der UCSB hervorragende Bedingungen mit modernsten Kraft- und Fitnessbereichen, Functional-Training-Zonen sowie Angeboten zur aktiven Erholung. "Santa Barbara war für mich der absolute Wunschort – wegen der erstklassigen Trainingsbedingungen und wegen des perfekten Umfelds, das auf die Mannschaft wartet. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Spieler dort wohlfühlen wird und wir uns optimal auf unsere Aufgaben vorbereiten können. Es freut mich sehr, dass Bernhard Neuhold gemeinsam mit unseren Teammanagern Lennart Coerdt und Mario Margreiter dieses Arrangement fixieren konnte", sagt Teamchef Ralf Rangnick.

»Santa Barbara bietet uns optimale Bedingungen «

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Wunschlösung von Teamchef Ralf Rangnick als Team Base Camp präsentieren zu können. Für den ÖFB und mich persönlich war es von zentraler Bedeutung, dem Nationalteam die bestmöglichen Bedingungen bereitzustellen. Mein großer Dank gilt dem operativen Team, das in den letzten Wochen harte Arbeit geleistet hat, und Ralf Rangnick, der persönlich die Besichtigungstour angeführt hat. Ein weiterer Beweis dafür, wir fokussiert er die Mannschaft Richtung WM führt“, so ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll.

„Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Zeit investiert, um für das Nationalteam das bestmögliche Arrangement zu verhandeln und zu realisieren. Santa Barbara bietet uns optimale Bedingungen und soll für Betreuer und Spieler ein Ort werden, der als Team Base Camp einen wesentlichen Beitrag für eine erfolgreiche WM leistet. Uns haben die Ansprechpartner der Stadt, des Hotels und des Trainingszentrums das Gefühl gegeben, mehr als willkommener Gast zu sein. Dies war eine wesentliche Facette im Zuge der Entscheidungsfindung pro Santa Barbara“, sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.