Peinliche F1-Panne bei Debüt-Sieg von Kimi Antonelli

So hat sich Kimi Antonelli (19) die Siegerehrung nach seinem ersten gewonnenen Rennen nicht vorgestellt. Neben reichlich Tränen kam es auch zu einer kuriosen Verwechslung mit einer echten F1-Legende.

Mit einer dominanten Fahrt konnte der Italiener Kimi Antonelli seine Pole Position in seinen ersten Rennsieg verwandeln. Mit fünfeinhalb Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell (28) überquerte er als Erster die Ziellinie und kürte sich dabei zum zweitjüngsten Grand-Prix-Sieger aller Zeiten.

Doch die Siegerehrung hat sich der Mercedes-Pilot sicher anders erträumt. Dabei kam es zu einer kuriosen Panne. Als schon Ferrari-Star Lewis Hamilton (3. Platz) und George Russel auf dem Podium standen, kam Antonelli auf die Bühne.

Peinliche Panne

Doch der Streckensprecher hatte einen anderen Kimi erwartet. Er kündigte ihn über das Mikrofon als "Kimi .... Räikkönen" an. Antonelli wirkte von diesem Versprecher sehr überrascht.

Trotz der Panne feierte der Teenager seinen ersten Sieg ausgelassen mit seiner Mannschaft. Auch der offizielle Mercedes-Account postete den Moment in den sozialen Netzwerken.

Familienfreund Grund für den Namen

Ob Kimi Antonelli eine ähnliche Karriere wie Kimi Räikkönen hinlegen kann, wird sich noch zeigen. Der Finne ist derzeit sicher der größere Name. Der "Iceman" holte 2007 den bisher letzten Fahrer-WM-Titel für Ferrari. Zwischen 2001 und 2021 konnte Räikkönen bei 349 Starts 21 Rennen gewinnen.

Viele vermuten, dass Kimi Antonelli von seinen Eltern nach dem "Iceman" benannt wurde. Das stimmt aber nicht. Sein vollständiger Name lautet Andrea Kimi Antonelli. Seinen Zweitnamen hat er von einem guten Freund seiner Eltern erhalten.

Gegenüber der "BBC" erklärte der Italiener: "Meine Eltern wollten mir einen zweiten Namen geben, der gut zum Vornamen und zum Nachnamen passt, aber sie wollten keinen zweiten italienischen Namen. Sie wollten etwas anderes. Ein sehr guter Freund von ihnen hat den Namen vorgeschlagen und meine Eltern waren angetan. So habe ich ihn bekommen."