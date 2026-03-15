Triumph und Tränen: Wunderkind Antonelli (19) verzaubert Formel 1

Nach dem größten Triumph seiner noch jungen Formel-1-Karriere hat Kimi Antonelli von Rekordweltmeister Lewis Hamilton ein Sonderlob erhalten.

"Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr für dich, Kumpel", sagte der 41-jährige Brite, nachdem sein um 22 Jahre jüngerer Nachfolger bei Mercedes in China seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert hatte. Am Samstag hatte sich Antonelli noch zum jüngsten Pole-Setter der F1-Historie gekrönt, tags darauf erlöste er eine ganze Nation.

Er habe Italien wieder an die Spitze der Formel 1 bringen wollen, betonte der 19-Jährige im Siegerinterview von Shanghai. "Das haben wir geschafft. Ich bin superhappy", sagte das einstige "Wunderkind" aus Bologna. "Tränen, Stolz, ein Märchen", titelte die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" nach dem ersten Sieg eines Italieners in der Motorsport-Königsklasse seit Giancarlo Fisichella vor fast genau 20 Jahren.

Kurz nach dem Start hatte Antonelli seine Spitzenposition noch an Hamilton verloren, nach dem Rennen lächelten beide zufrieden vom Siegerpodest. Hamilton fühle sich geehrt, betonte der siebenmalige Champion, diesen Moment mit Antonelli, dem zweitjüngsten GP-Sieger nach Max Verstappen, teilen zu können. "Er hat meinen Sitz in diesem großartigen Team übernommen", sagte er und richtete seine Glückwünsche auch an Mercedes. Zuvor war Hamilton im 26. Versuch für Ferrari als Dritter erstmals für die Scuderia auf ein Grand-Prix-Podium gefahren.

Wolff erlebte "einen der besten Momente"

Bei der Siegerehrung war mit Peter "Bono" Bonnington auch der langjährige Mercedes-Renningenieur von Hamilton dabei, der seit dem F1-Debüt von Antonelli im Vorjahr mit dem Shootingstar zusammenarbeitet. "Für mich war das Bild oben am Podium einer der besten Momente in der Formel 1", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im ORF. "Bono hat Lewis und Kimi mit aufgebaut. Dann auch noch George bei einem Doppelsieg, unglaublich. Dafür haben sich die vier harten Jahre gelohnt, nur für dieses eine Bild." Auch Bonnington erlebte einen emotionalen Tag. "Mit Lewis und Kimi verbinde ich eine tolle Geschichte. Hier ist einer der Großen der Vergangenheit und da ist einer der Großen der Zukunft", meinte der Brite.

Im Sommer 2024 hatte Wolff den damals 18-jährigen Antonelli als Hamilton-Nachfolger angekündigt. Im Formel-1-Zirkus wurden Zweifel laut, ob der Teenager in die großen Fußstapfen seines Vorgängers treten könne. In China erhielt der Wiener, der Antonelli mit elf Jahren ins Mercedes-Nachwuchsprogramm geholt hatte, seine endgültige Bestätigung. Im Kindesalter war das Supertalent von Vater Marco, selbst ehemaliger Rennfahrer und einer der ersten Gratulanten in Shanghai, gefördert worden.

Wolff mit Seitenhieb an Zweifler

Direkt nach der Zieldurchfahrt würdigte Wolff seinen hochtalentierten Schützling. "Er ist zu jung. Wir sollten ihn nicht in einen Mercedes setzen. Steck' ihn in ein kleineres Team. Er braucht Erfahrung. Schau' auf die Fehler, die er macht", funkte Wolff an Antonelli mit Blick auf die Zweifler. "Auf geht's, Kimi. Es gibt nicht viele Grand-Prix-Sieger bei Mercedes, du gehörst jetzt dazu."

Die meisten Siege wurden von Hamilton (84) und Nico Rosberg (23) eingefahren, auch Valtteri Bottas (10), Juan Manuel Fangio (8), George Russell (6) und Stirling Moss (1) schafften es in einem "Silberpfeil" auf das oberste Podest. Nun auch Antonelli, der im Vorjahr eine Saison mit Höhen und Tiefen erlebt hatte. "Er ist jung, man muss ihm diese Fehler verzeihen", sagte Wolff, der in der Vergangenheit immer wieder als Mentor agiert hatte.

Antonelli würdigte Russell

Antonelli wird jedenfalls mit viel Selbstvertrauen zum nächsten Rennen in zwei Wochen nach Japan reisen. "Ich freue mich auf den Rest der Saison", kündigte der Wuschelkopf, der vier Punkte hinter WM-Spitzenreiter Russell liegt, an. Für seinen in China zweitplatzierten Teamkollegen hatte Antonelli nur Respekt über. "George ist ein unglaublicher Fahrer. Es wird schwierig, ihn zu schlagen. Aber es ist eine tolle Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten."