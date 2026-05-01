Final-Traum zum Abschied: Glasner führt Palace Richtung Titel

Oliver Glasner steht kurz vor seinem zweiten großen Coup auf europäischer Bühne! Mit einem souveränen 3:1-Erfolg gegen Schachtar Donezk hat sich Crystal Palace die Tür zum Conference-League-Finale weit aufgestoßen.

Nach dem fulminanten Auswärtssieg in Krakau bittet Oliver Glasner seine "Eagles" am Donnerstag (21.00 Uhr) im Selhurst Park zum entscheidenden Rückspiel. Der Oberösterreicher könnte sich mit dem Einzug in das Endspiel am 27. Mai in Leipzig ein Denkmal in London setzen.

Historischer Blitzstart in Polen

Die Partie in Krakau begann mit einem Paukenschlag: Ismaila Sarr erzielte nach nur 21 Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte der Conference League und brachte die Glasner-Elf früh auf Kurs. Obwohl die Ukrainer mit viel Ballbesitz dominierten und nach der Pause zum 1:1 ausgleichen konnten, bewies Palace echte Moral. Zwei weitere Treffer sicherten den verdienten 3:1-Sieg, was Glasner trocken als "nette Halbzeitführung" kommentierte.

Erfolgreichste Ära der Clubgeschichte

Der 51-jährige Innviertler, der bereits 2022 mit Frankfurt die Europa League gewann, hat Crystal Palace in eine neue Dimension geführt. Nach dem FA-Cup-Sieg 2025 greift er nun nach der zweiten Trophäe innerhalb eines Jahres. Trotz der schweren Phasen in seiner zweijährigen Amtszeit gilt sein Wirken bereits jetzt als die erfolgreichste Ära, die der Verein je erlebt hat. "Wir glauben immer an uns", lobte Glasner den Zusammenhalt seiner Truppe.

Leipzig ruft: Das Finale im Visier

Sollte Palace den Vorsprung im Rückspiel verteidigen, wartet im Finale von Leipzig entweder Rayo Vallecano oder Racing Straßburg. Für Glasner wäre es der perfekte Abschied von den Londonern, bevor er eine neue Herausforderung sucht. Dass er vor einem halben Jahr noch bezweifelte, ob ein Debütant den Bewerb gewinnen könne, scheint heute längst vergessen. Die "Eagles" sind unter dem Österreicher längst zu einem internationalen Schwergewicht gereift.