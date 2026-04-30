3:1 – Glasner kommt Finale großen Schritt näher

Oliver Glasner kommt seinem Ziel, einen weiteren Europacup zu gewinnen, etwas näher. Das Auswärtsmatch von Crystal Palace gegen Shakhtar Donetsk ging mit 3:1 gewonnen, ein guter Vorsprung für das Rückspiel in London.

Die Gäste fanden auch perfekt ins Spiel im Ausweichstadion in Krakau. Nach gerade einmal 50 Sekunden drehte Ismaila Sarr bereits zum Jubel ab, seinem eiskalten Abschluss mit links ins lange Eck (1.) ging eine schöne Kopfball-Kombination voraus, nach der Jean-Philippe Mateta den Senegalesen perfekt in die Gasse schickte.

Die spielstarken Ukrainer dominierten das Spiel, brauchten aber einen Eckball kurz nach dem Pausentee, um auf gleichzustellen. Ocheretko spitzelte den verlängerten Ball ins Netz (47.). Die "Eagles" antworteten zuerst mit einem Stangenschuss von Mateta, aus dem anschließenden Einwurf schoss Daichi Kamada sie mit einem Halbvolley durch die Beine des Keepers wieder in Führung (58.).

Rayo Vallecao gewinnt knapp

Jörgen Strand Larsen sorgte kurz vor Schluss nach einem blitzsauberen Konter für die Vorentscheidung. Kamada schickte den Norweger in die Tiefe, der cool blieb und einschob (84.). Auf Glasners "Eagles" könnte indes am 27. Mai in Leipzig ein spanischer Gegner warten.

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Im zweiten Halbfinale zwischen Rayo Vallecano und Racing Strasbourg siegten die Spanier nämlich knapp mit 1:0 nach einem Treffer von Stürmer Alemao kurz nach der Pause (54.). Die Partie war aber durchwegs enorm ausgeglichen, noch ist also nichts entschieden.