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Kurios: Bundesliga-Klub sucht Spieler auf Job-Portal
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Mit Ablöse & Gehalt

Kurios: Bundesliga-Klub sucht Spieler auf Job-Portal

30.04.26, 18:37
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Die Scouting-Netzwerke werden immer größer, Spielerberater verteilen ihre Klienten rund um den Globus. Doch manchmal ist das Fußball-Business auch nicht anders als im zivilen Leben. Das beweist nun ein Bundesliga-Klub, der via einem Jobportal nach neuen Spielern sucht.

Das Job-Inserat ist seit 20. April auf "Futboljobs" online, gleich auf vier Positionen wird gesucht: Stürmer, defensives Mittelfeld, auf der rechten Seite und in der Innenverteidigung.

Spieler, die sich bewerben, dürfen maximal 22 Jahre alt sein und müssen bereits Profi-Fußballer sein, welche Staatsangehörigkeit sie haben, ist dem Verein aber egal.

Gehalt: 100.000 Euro im Jahr

Auch bei den Zahlen wird der Verein sehr konkret, im Gegensatz zu ähnlichen Anzeigen von österreichischen Vereinen auf dem Portal. Denn: Ein Transfer darf bzw. soll sich im Bereich von 200.000 Euro bewegen, das Jahresgehalt soll ungefähr halb so hoch sein, mit 100.000 Euro.

Um welchen Verein es sich dabei handelt, das kann nur vermutet werden, die Anzeige ist immerhin anonym. Bei der angegebenen Ablöse können Salzburg, LASK, Sturm und Rapid wohl ausgeschlossen werden.

Ob es aber die Wiener Austria, die aufgrund von Budget-Problemen seit längerem kleinere Semmeln backen muss, Hartberg oder einer der Abstiegsplayoff-Teams ist, kann nicht gesagt werden.

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