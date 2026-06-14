Rapid gegen Austria: Duell um ÖFB-Talent

In Wien bahnt sich auf dem Transfermarkt ein echtes Wiener Derby an. Die Austria steigt jetzt in das Rennen um das österreichische Abwehr-Talent Christopher Olivier vom VfB Stuttgart ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Tauziehen um den hoch veranlagten U21-Teamspieler Christopher Olivier spitzt sich im aktuellen Jahr 2026 weiter zu. Nachdem bereits bekannt geworden war, dass sich der SK Rapid intensiv um den 20-jährigen Verteidiger von den Schwaben bemüht, bekommt der grün-weiße Stadtrivale nun Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Auch die Austria hat ein konkretes Angebot für den Defensivakteur abgegeben.

Hannover führt konkrete Gespräche

Die besten Karten im aktuellen Transferpoker liegen derzeit allerdings in Deutschland. Hannover 96 mischt kräftig mit und führt bereits konkrete Gespräche bezüglich einer Verpflichtung. Ein Verbleib in Deutschland soll zudem von Christopher Olivier selbst bevorzugt werden, dessen Vertrag beim VfB Stuttgart noch bis Juni 2028 läuft. Bereits im vergangenen Winter gab es heftiges Interesse aus Österreich, ein Wechsel kam damals jedoch nicht zustande.

Absage für die Veilchen

Neben den Bemühungen um den Verteidiger mussten die Violetten an einer anderen Front bereits eine Absage einstecken. Die Austria wollte den 18-jährigen Angreifer Thierry Fidjeu-Tazementa an den Verteilerkreis lotsen. Der U19-Teamspieler hat sich jedoch gegen die Wiener entschieden. Er verlässt die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und wechselt stattdessen in die zweite deutsche Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern.