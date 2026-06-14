Deutschland-Erzfeind wechselt zu Real

Erster Riesen-Erfolg für Jose Mourinho als neuer Trainer von Real Madrid: Der Coach schnappt sich Spanien-Star Marc Cucurella vom FC Chelsea.

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Das ist ein echter Paukenschlag auf dem Transfermarkt! Am Montagabend startet der Linksverteidiger Marc Cucurella mit dem spanischen Nationalteam gegen Kap Verde in das große WM-Turnier. Direkt nach dieser Weltmeisterschaft wird der Abwehrspieler den Transfer zu den "Königlichen" nach Spanien vollziehen. Laut Berichten herrscht bereits komplette Einigkeit zwischen allen Beteiligten.

Vor allem in Deutschland ist Cucurella ein rotes Tuch: Er spielte beim DFB-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien klar den Ball mit der Hand - auf den Elfmeterpfiff warten die Deutschen bis heute.

Wunschspieler von Jose Mourinho

Transferexperte Fabrizio Romano verkündete die News bereits offiziell: "Eine mündliche Vereinbarung zwischen allen Beteiligten wurde getroffen – der Linksverteidiger war ein Wunschspieler von Jose Mourinho." Der Wechsel wird allerdings erst nach dem Ende der WM finalisiert, davor konzentriert sich der Profi voll auf die Nationalmannschaft.

Durchbruch in England geschafft

Der Werdegang des Spaniers ist beeindruckend. Marc Cucurella stammt ursprünglich aus der Jugend des FC Barcelona. Im Jahr 2021 zog es ihn in die englische Premier League zum FC Brighton. Dort schaffte er seinen großen Durchbruch und verdiente sich so einen 65-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea, von wo aus es nun weiter zu Real Madrid geht.