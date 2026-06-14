DFB-Star aussortiert: Müller nimmt ihn in Schutz

Rund um den deutschen Auftakt gegen Curaçao sorgt Experte Thomas Müller für Aufsehen. Er bricht öffentlich eine Lanze für Antonio Rüdiger, der beim Spiel vorerst nur auf der Ersatzbank Platz nimmt.

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Der deutsche Auftakt gegen Curaçao bringt direkt zu Beginn ein heißes Thema mit sich. Der erfahrene Real-Verteidiger Antonio Rüdiger sitzt beim Start der Partie zunächst nur auf der Bank. Von vielen Fans wird der 33-jährige Abwehrspieler weiterhin sehr kritisch gesehen. Doch nun bekommt er prominente Unterstützung von unerwarteter Seite. MagentaTV-Experte Thomas Müller sprang für ihn in die Bresche und forderte ein Umdenken bei der Bewertung des Defensivspielers.

Müller fordert positive Sichtweise

Müller sieht die aktuelle Rolle des Verteidigers als echte Chance für das gesamte Team und möchte das negative Bild in der Öffentlichkeit gerade rücken. Der Experte erklärte wörtlich: "Ich finde übrigens die Situation auch von Toni Rüdiger müssen wir eigentlich auch mal positiv erwähnen. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, Wolken über seinem Image". Damit spricht er die anhaltende Kritik der Fans offen an, die Rüdiger immer wieder begleitet.

Wichtige Rolle für die Mannschaft

Trotz der Reservistenrolle ist sich Müller sicher, dass der Abwehrstar für das Gefüge von enormem Wert sein wird. Der Teamgeist des Profis stehe dabei absolut im Vordergrund. Thomas Müller betonte weiter: "Ich glaube, das wird dieser Mannschaft sehr, sehr guttun. Und was ich wirklich super finde: Er identifiziert sich auch voll damit, dass er der Erste ist, der in die Innenverteidigung reinkommt." Antonio Rüdiger nimmt die Herausforderung als erster Nachrücker voll an.