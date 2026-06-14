Riesen-Freude
Lederhosen-Bubi geht nach Deutschland-Tor viral
Deutschland gegen Curacao: Dem Vernehmen der Fans nach Pflichtsieg für die Nagelsmann-Elf. Dennoch mühte sich der DFB vor allem zu Beginn des Spiels mehr als geplant.
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Nach der schnellen Führung durch Nmecha schockte der Fußball-Zwerg die Superstars mit dem Ausgleich. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr bekamen Kai Havertz & Co. die Kontrolle über das Spiel zurück.
Junger Fan sichtlich erleichtert
Nach dem 2:1 war die Erleichterung bei den mitgereisten Fans im Stadion sichtlich groß. Dabei wurde ein junger Anhänger beim frenetischen Jubel von den Kameras eingefangen.
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Besonders auffallend neben dem DFB-Trikot und der deutschen Fahne war dabei die Lederhose, welche auf der langen Reise bei seiner vermutlich ersten Weltmeisterschaft nicht fehlen durfte. Die Fans auf Social Media feierten den jungen Anhänger jedenfalls sofort.
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