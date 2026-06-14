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Riesen-Freude

Lederhosen-Bubi geht nach Deutschland-Tor viral

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Deutschland Fan
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Ein junger Fan geht während des WM-Auftaktspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao viral.
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Deutschland gegen Curacao: Dem Vernehmen der Fans nach Pflichtsieg für die Nagelsmann-Elf. Dennoch mühte sich der DFB vor allem zu Beginn des Spiels mehr als geplant.

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Junger Fan sichtlich erleichtert

Nach dem 2:1 war die Erleichterung bei den mitgereisten Fans im Stadion sichtlich groß. Dabei wurde ein junger Anhänger beim frenetischen Jubel von den Kameras eingefangen.

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Besonders auffallend neben dem DFB-Trikot und der deutschen Fahne war dabei die Lederhose, welche auf der langen Reise bei seiner vermutlich ersten Weltmeisterschaft nicht fehlen durfte. Die Fans auf Social Media feierten den jungen Anhänger jedenfalls sofort.

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