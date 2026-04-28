KI sieht Titel-Drama bis zum Schluss – LASK vor historischem Coup

Wie im Vorjahr deutet alles auf ein Finale am letzten Spieltag hin

Das Meisterrennen in der Österreichische Bundesliga steuert laut KI klar auf einen Thriller zu – wie schon im Vorjahr dürfte die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen. Nach 29 Runden liegen SK Sturm Graz und der LASK mit je 30 Punkten gleichauf, FC Red Bull Salzburg folgt mit 28.

KI-Prognose gedreht: LASK erstmals vorne

Bemerkenswert: Noch nach der letzten Runde galt Sturm in der Berechnung als Favorit. Jetzt hat sich das Bild erstmals gedreht – der LASK liegt mit 34 % Titelchance knapp vor Sturm (32 %) und Salzburg (28 %). Der Grund: die stabileren Ergebnisse der Linzer in den jüngsten Simulationen.

KI-Modell: So wurden 10.000 Szenarien berechnet

Basis sind 10.000 Simulationen eines Elo-gestützten Modells. Für jedes Spiel wurden Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Remis und Niederlage berechnet – basierend auf Form (letzte fünf Spiele), Heimvorteil, Kaderstärke und Gegnerqualität. Daraus ergibt sich eine konkrete Punkteerwartung.

Alle Spiele im Detail: Das sagen die Wahrscheinlichkeiten

Runde 30:

Sturm – Salzburg (30/40/30) völlig offen. Rapid – LASK (35/30/35) ebenfalls ausgeglichen. Austria gegen Hartberg (50/30/20) mit Vorteilen für die Wiener.

Runde 31:

LASK – Salzburg (20/35/45) mit leichtem Vorteil für Salzburg. Sturm ist bei Hartberg mit 70 % Siegchance klarer Favorit. Rapid – Austria (50/30/20).

Runde 32:

Sturm – Rapid (50/30/20), Salzburg – Hartberg (80/15/5) und Austria – LASK (30/30/40).

Titelkampf spitzt sich zu: Diese Teams entscheiden es

Die Folge: In den meisten Szenarien gehen LASK und Salzburg punktgleich oder mit maximal einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde, Sturm bleibt knapp dahinter. Der LASK kommt im Schnitt auf 7 bis 9 Punkte, Salzburg ebenfalls, Sturm auf 5 bis 7 Punkte. Kleine Unterschiede – mit großer Wirkung.

Historische Chance für den LASK

Für den LASK wäre es ein Meilenstein: Laut Prognose stehen die Linzer vor dem ersten Meistertitel seit 1965. Und das trotz deutlich geringerem Kaderwert (rund 33 Mio. Euro gegenüber Salzburgs 130 Mio.).

Fazit: Thriller bis zum letzten Spieltag

Direkte Duelle, enge Wahrscheinlichkeiten und kaum Ausreißer sorgen für maximale Spannung. Die KI ist klar: Wie im Vorjahr wird die Meisterschaft höchstwahrscheinlich erst ganz am Ende entschieden – diesmal mit dem LASK in der Pole Position.