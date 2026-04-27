Darum spielt Rapid das Spitzenspiel erst am Montag

Mit der Punkteteilung im März wird der Spielplan der restlichen Saison festgelegt und nicht mehr angerührt – eigentlich. Denn nun wurde das Bundesliga-Spitzenspiel Rapid gegen den LASK ausgerechnet auf einen Montag verschoben. Aber warum?

Es ist ein absoluter Kracher, wenn der LASK Rapid empfängt, immerhin sind die Athletiker frischgebackener Tabellenführer und haben den Titel nun als einziges Team der Liga selbst in der Hand. Der Gegner aus Wien-Hütteldorf liegt trotz Rang vier aber nur drei Punkte dahinter und könnte bei einem Sieg sogar gleichziehen.

Über solche Spiele freuen sich Fußball-Fans in Österreich normalerweise am Sonntag um 17 Uhr, eventuell auch noch am Freitagabend. Aber in der Primetime an einem Montag? So kurios die Ansetzung auch ist, so simpel ist ihr Grund.

LASK und Rapid müssen nachziehen

Die Linzer sind nämlich voll auf Kurs Double und Schritt eins lautet ÖFB-Cup-Finale gegen Altach am Freitag, 1. Mai, um 16 Uhr. Damit ist es einen Tag später als ursprünglich angesetzt, damit das Team von Dietmar Kühbauer keinen enormen Kräfte-Nachteil hat.

Nur zwei Tage Pause sind ausgerechnet im Saison-Endspurt aber natürlich dennoch nicht zu vernachlässigen. Aufgrund der anstehenden WM in Nordamerika – die Linzer haben mit Sasa Kalajdzic womöglich sogar einen ÖFB-Teilnehmer im Team – und den Bundesliga-Play-offs nach Saisonende ist im Kalender hinten raus aber wenig Platz.

Deshalb kann die restliche Liga am Wochenende vorlegen und sich dann gemütlich (oder angespannt) ansehen, inwiefern der LASK und Rapid nachlegen können. Durch das direkte Duell von Salzburg und Sturm wird es vor Montag zumindest vorübergehend einen neuen Tabellenführer geben.