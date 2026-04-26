5:1 – LASK-Express rollt auch in Hartberg

Schon früh zeigte der LASK, in welche Richtung auch diese Partie gehen wird. Die Linzer ließen über 90 Minuten kaum etwas anbrennen und kehrten nach zwei enttäuschenden Remis mit einem 5:1 in Hartberg wieder auf die Siegerstraße zurück.

Die Partie unter strahlendem Sonnenschein wurde von Schiedsrichter Markus Hameter gerade einmal abgepfiffen, da klingelt es bereits! Ein Durchbruch über rechts führte zur Flanke in den Strafraum, die Hartberg nicht klären konnte. Xavier Mbuyamba ließ sich die Chance nicht entgehen und netzte ein (5.)!

Die umgehende Antwort der Steirer führte nur dank Top-Parade von Lukas Jungwirth nicht zum Ausgleich (10.). Dafür legte die Elf von Dietmar Kühbauer nach: Kasper Jörgensen schickte Sasa Kalajdzic rechts in den Strafraum, dessen Abschluss wurde von Lukas Spendlhofer abgefälscht und überraschte Keeper Ritzy Hülsmann im kurzen Eck (30.).

LASK lässt nichts anbrennen

In der zweiten Halbzeit ging es sogar noch schneller. Nach nur 50 Sekunden legte Maximilian Entrup quer auf Moses Usor, dessen schlechter erster Kontakt nahm aber beide TSV-Verteidiger aus dem Spiel, der Abschluss zum zwölften Saisontor war wie gewohnt eiskalt (46.).

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Die Hartberger Antwort diesmal saß aber auch: Tobias Kainz schickte den zur Pause eingewechselten Elias Havel sehenswert und der setzte noch einen drauf, indem er den Ball mit seinem ersten Ballkontakt volley ins Eck schweißte – 1:3 (48.). Angetrieben von Havels Schwung waren die Gastgeber dem Anschlusstreffer nun näher, im Tor untergebracht wurde der Ball aber nicht.

Kalajdzic zaubert zum Schluss

Stattdessen setzte Christoph Lang in der 92. Minute noch einen zum 4:1 oben drauf, Kalajdzic sogar noch zum 5:1 mit einem absoluten Traumtor aus der eigenen Hälfte (90.+5).

Damit übernehmen die Athletiker vorübergehend die Tabellenführung, während Manfred Schmids Elf den Anschluss nach oben wieder verliert.