1:0 – Rapid ist zurück im Titelrennen

Rapid kämpft den früheren Serienmeister Red Bull Salzburg im Sonntag-Hit mit 1:0 nieder und ist mit dem dritten Sieg in Folge gegen die Bullen zurück im Titelrennen.

24.166 Fans im Weststadion sahen am Sonntagnachmittag eine von Taktik geprägte erste Halbzeit: Während Rapid vorne bestenfalls mit Halbchancen (ein Schuss aufs Tor) auffiel, wurden die Bullen zweimal echt gefährlich: Konaté vergab in der 6. Minute seine erste Riesenchance und in der 36. Minute noch eine. "Der gehört in die Strafraumschule", flachste Sky-Experte Hans Krankl in seiner Halbzeit-Analyse.

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In Hälfte 2 musste Rapid-Verteidiger Cvetkovic verletzt raus, die Angriffe der Wiener wurden gefährlicher. Doch Bolla vernebelte nach Antisté-Zuspiel (53.) ebenso wie Kara in der 72. Minute. Kurz später köpfte Onisiwo über das Tor von Hedl.

"Joker"-Kombi: Kara-Goldtor nach Pass von Demir

Doch dann bebte die Allianz-Arena: Der in der 69. Minute für Weimann eingewechselte Kara nach Vorarbeit von Seidl und "Joker" Demir am Fünfer an den Ball und traf ins lange Eck zum umjubelten 1:0 (88.). Rapid-Trainer Hoff Thorup hatte den Sieg eingewechselt ...

Mit dem ersten Sieg nach vier Partien liegen die Grün-Weißen zwar weiter auf Platz 4, aber nur mehr einen Punkt hinter Salzburg (3.). Auf den vor dem Abendspiel Sturm - Austria führenden LASK fehlen Rapid nur 3 Punkte.