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1:0 - WAC gelingt Befreiungsschlag gegen GAK

Von
25.04.26, 18:53
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Der kriselnde WAC meldet sich im Abstiegskampf zurück. Die Kärntner holen im Kellerduell gegen den GAK einen knappen 1:0-Sieg und sind somit nur noch einen Punkt hinter den Grazern und BW Linz. 

Der WAC hat im Abstiegsgipfel gegen den GAK einen überlebenswichtigen Sieg eingefahren. Dank eines späten Kopfballtreffers des eingewechselten Markus Pink (84.) durften die Kärntner am Samstag einen 1:0-Heimerfolg bejubeln - den ersten unter Neo-Coach Thomas Silberberger. Damit verkürzte der weiterhin letztplatzierte WAC den Rückstand auf Blau-Weiß Linz und den GAK auf einen Zähler.

+++ Das Spiel im LIVE-TIcker zum Nachlesen +++

Für die Kärntner war es zudem der erste Dreier seit Anfang Dezember. Mit diesem riss der WAC auch den GAK, der seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, wieder mitten in den Abstiegskampf. Drei Runden sind in der Bundesliga noch zu spielen.

Viele Fehler, wenig Chancen

Am 60. Geburtstag von Präsident Dietmar Riegler hätte "sein" WAC bereits in der zweiten Minute beinahe ein Geschenk erhalten. GAK-Keeper Franz Stolz klärte bei einem Ausflug den Ball in die Füße von Rene Renner, der den im Vergleich zum 0:3 bei Blau-Weiß Linz ebenfalls neu in die Startelf rotierten Jessic Ngankam bediente. Dessen Kopfball wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Auf der Gegenseite köpfte Alexander Hofleitner nach einer Ecke über das Tor (5.).

Auf den munteren Beginn folgte ein klassisches Abstiegsduell: viele Zweikämpfe, kaum Risiko und wenig Chancen. Die seltenen Offensivaktionen wurden auf beiden Seiten nicht konsequent zu Ende gespielt. Vor dem Pausenpfiff scheiterte der auffälligste GAK-Akteur Leon Klassen mit einem Weitschuss am aktuell wohl besten Wolfsberger Nikolas Polster (39.), ehe es torlos in die Kabinen ging.

Eingewechselter Pink erlöst Wolfsberg

Auch der Beginn der zweiten Hälfte gestaltete sich zerfahren und ohne Höhepunkte. Nach einer Stunde reagierte Silberberger mit einem Dreifachwechsel und sollte damit ein goldenes Händchen beweisen. Die zunächst auf die Bank verdammten Dejan Zukic, David Atanga und Markus Pink kamen in die Partie. Wenige Minuten später zwang Atanga GAK-Keeper Stolz nach einem Freistoß zu einer starken Parade (67.).

Als der Abstiegsgipfel schon auf ein torloses Remis hinauslief, erlöste Pink die WAC-Fans. Der Mittelstürmer stieg nach einer Flanke von Fabian Wohlmuth am höchsten und köpfelte gegen die Laufrichtung von Stolz zum viel umjubelten Sieg ein.

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