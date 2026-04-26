1:1 – Tabellenführung futsch! Sturm patzt gegen Austria

Magerkost statt Spitzenspiel lieferte der Besuch der Wiener Austria bei Sturm Graz. Das 1:1 nutzt beiden nicht: Die Blackies verlieren die Tabellenführung an den LASK, die Veilchen können den Abstand nach oben kaum schließen.

Viel Geplänkel, Zweikampf und wenig Glanz. Die Partie war von Beginn an schwer anzusehen, Chancen gab es wenige. Aber wenn, dann wurde es brandgefährlich. So erstmals bei einem etwas zu kurzem Rückpass von Emanuel Aiwu, bei dem Keeper Daniil Khudyakov den heranstürmenden Kelvin Boateng nur noch anschießen konnte, der Ball ging aber über das Tor (8.). Noch größer war die Chance des Stürmers, erneut nach Aiwu-Patzer, als er alleine auf Khudyakov zulief, diesen aber nur uninspiriert anschoss (32.)

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Die Grazer fanden ihre Chancen durch einen Distanzschuss von Jacob Peter Hödl (25.) und vor allem Otar Kiteishvili vor, der an Torhüter Samuel Sahin-Radlinger bereits vorbei war, unter Druck den Ball aber nicht unterbrachte (38.) – das gepfiffene Abseits hätte dem VAR nicht standgehalten.

Erst Gegentor weckt Sturm Graz auf

"Ich habe vollstes Vertrauen, dass wir die Schale hochhalten", meinte der verletzte Grazer Leon Grgic in der Halbzeit. Mit so viel Überzeugung trat sein Team aber auch im zweiten Abschnitt nicht auf. Den ersten echten Jubel hatten nämlich die Wiener. Aus dem Spiel ging wenig, daher brauchte es einen Eckball. Den Ball von Lee Taesok fand der baumlange Tin Plavotic unbedrängt im Fünfer und schon stand es 1:0 (54.).

Danach wachte der amtierende Meister aber auf. Den ersten Versuch einer Antwort von Ex-Veilchen Maurice Malone parierte der viel kritisierte Sahin-Radlinger im Eins-gegen-Eins stark (60.). Die Austria köpfte ihrerseits durch Aleksandar Dragovic den Ball noch an die Stange (70.). In der 83. Minute rettete noch Sahin-Radlinger die Wiener, eine Minute später klingelte dann aber der Ausgleich. Paul Koller kam nach verlängertem Freistoß frei an der zweiten Stange zum Kopfball und nickte ein (84.).

Damit ist Sturm Graz nun seine Tabellenführung los, zwar punktegleich mit dem LASK aber ohne Stern. Die Austria kann rechnerisch nicht mehr Meister werden und hat jetzt schon auf den Vierten Rapid vier Punkte Rückstand. Der Vorsprung auf Hartberg beträgt nur einen Zähler.