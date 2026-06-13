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Mit Wunschkandidat

Trainer-Knall: Red Bull hat Einigung erzielt

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BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: Jurgen Klopp Global Director of Football for the Red Bull Group in the tribunes during the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras at Estádio Cícero de Souza Marques on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
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Auf den Trainer-Stühlen bei Red Bull bleibt kein Stein auf dem anderen. Nun ist mit einem Wunsch-Kandidaten die Einigung erzielt.
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Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei Red Bull, erlebt gerade arbeitsreiche Tage. Praktisch zeitgleich soll ein neuer Trainer in Leipzig und Salzburg unter Vertrag genommen werden.

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Während in Deutschland Martin Demichelis der Wunsch-Kandidat ist und die Bullen nach vorne treiben soll, ist in Salzburg Danny Röhl von den Glasgow Rangers der Coach der Begierde.

2 Millionen Ablöse

Mit dem schottischen Traditions-Verein soll laut Sky nun eine Einigung bei der Ablöse erzielt worden sein. Der 37-jährige Deutsche, der unter anderem auch Co-Trainer von Hansi Flick war, soll den Mozartstadt-Bullen etwa zwei Millionen Euro inklusive etwaiger Bonuszahlungen kosten.

FALKIRK, SCOTLAND - MAY 16: Rangers Head Coach Danny Rohl during a William Hill Premiership match between Falkirk and Rangers at The Falkirk Stadium, on May 16, 2026, in Falkirk, Scotland. (Photo by Alan Harvey/SNS Group via Getty Images)
© SNS Group via Getty Images

Damit würde er die Nachfolge von Daniel Beichler antreten, unter dem die Bullen mit Platz 3 die historisch schlechteste Saison in der heimischen Bundesliga abgeschlossen haben.

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