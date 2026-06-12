Klopp will ehemaligen Flick-Co-Trainer nach Salzburg locken

Nach dem enttäuschenden dritten Platz in der heimischen Bundesliga musste Daniel Beichler (37) beim FC Red Bull Salzburg seinen Hut nehmen. Nun läuft die Trainersuche auf Hochtouren – und Bullen-Boss Jürgen Klopp (58) hat einen Favoriten im Visier.

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Jürgen Klopp, Head of Global Soccer im Red-Bull-Konzern, übernimmt bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die Mozartstädter das Kommando. Ein neuer Coach wird fieberhaft gesucht, und wie die BILD berichtet soll er aus Deutschland kommen.

Ganz oben auf der Liste steht dabei Danny Röhl (37). Der ehemalige Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gilt als absoluter Wunschkandidat für die Salzburger.

© SNS Group via Getty Images

Röhl steht aktuell noch bei den Glasgow Rangers unter Vertrag. Dort hatte er im Oktober 2025 übernommen und den Traditionsklub wieder stabilisiert, auch wenn es im Schlussspurt nicht für den Meistertitel reichte. Sein Kontrakt in Schottland läuft noch bis 2028.

Kontakt aufgenommen

Die Bullen sollen nach Informationen der "Bild" bereits Kontakt mit den Rangers aufgenommen haben, um auszuloten, zu welchem Preis Röhl zu haben wäre. Ein Transfer dürfte jedenfalls keine billige Angelegenheit werden.

Röhl selbst hält sich noch bedeckt. Zuletzt betonte er in einem Interview: "Mein Fokus ist hier in Glasgow. Ich mag den Job, weil ich hier um Titel spielen kann". Er verwies zudem auf die internationalen Einsätze mit den Schotten, die ihm "sehr viel Spaß" machen würden.

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Klopp wird sein ganzes Verhandlungsgeschick aufbringen müssen, um den Talente-Entwickler nach Österreich zu lotsen. Klar ist: Der Red-Bull-Kosmos baut aktuell weltweit um, wie auch die jüngste Trainerbestellung von Narcís Pèlach (37) beim japanischen Ableger Ōmiya Ardija zeigt. Ob Röhl das nächste Puzzleteil in Klopps Masterplan wird, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.