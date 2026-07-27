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Streit zwischen Transfer-Gurus eskaliert

Ein Mann hält ein Smartphone und macht ein Foto im Fußballstadion.
© The FA via Getty Images
Der öffentliche Streit zwischen Fabrizio Romano und Florian Plettenberg eskaliert! Die beiden liefern sich Millionen Zuschauer auf X einen Schlagabtausch ab. Nun droht Romano private Nachrichten von Plettenberg zu veröffentlichen.
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Florian Plettenberg und Fabrizio Romano gehören zu den größten Transfer-Experten der Welt. Jedoch sorgt der Italiener immer wieder für Aufregung. Nun soll Romano mit einem X-Posting Plettenberg gegen sich gebracht haben.

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Fabrizio Romano hat gemeldet, dass sich RB Leipzig und Real Madrid in den Verhandlungen um Yan Diomande geeinigt haben sollen. Der Leipzig-Star würde um über 100 Millionen Euro Ablöse zu den Königlichen wechseln. Sky-Reporter Plettenberg widersprach Romano direkt und schrieb, dass er nicht über "eine Pseudo-Einigung" berichten würde. Er wirft Romano vor, keine genau Summe genannt zu haben.

Ein Mann in grüner Daunenjacke steht mit verschränkten Armen und lächelt in die Kamera.
Florian Plettenberg © Getty Images

"Eine traurige Entwicklung"

Dieser Vorwurf gefiel Romano überhaupt nicht. Der Italiener packte sofort alte Privatnachrichten aus und schrieb: "Vielleicht sollte ich mal Nachrichten teilen, in denen du mich gefragt hast: ,Wie kann ich meine Followerzahl steigern?’ oder ,Deine Arbeit ist meine Motivation’." Romano hat auf X 28,4 Millionen Follower. Plettenberg rund 700.000.

Plettenberg antwortete darauf: "Eine traurige Entwicklung. Im Gegensatz zu dir werde ich unsere Gespräche vertraulich behandeln." Und führte fort: "Früher warst du für viele ein Vorbild. Auch für mich. Für mich bist du das leider nicht mehr." Romano konterte, dass Plettenberg mit dem "Zirkus" angefangen hat.

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