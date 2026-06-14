Bayern zahlt Mega-Ablöse für DFB-Star

Für Nathaniel Brown geht ein echter Traum in Erfüllung. Der 23-jährige Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt steht in diesem Sommer vor einem ganz großen Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München.

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Eine wichtige Einigung gibt es bereits beim Ablösepaket. Nach Informationen von BILD haben sich Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl und sein Frankfurter Kollege Markus Krösche auf ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro verständigt. Gerade sind beide Seiten noch dabei, das genaue Verhältnis aus Sockelablöse und Boni zu definieren. Es ist die letzte Phase der Verhandlung. Eintracht will einen möglichst hohen Festbetrag, während Bayern diesen niedrig halten und mehr mit Bonuszahlungen arbeiten möchte. Nach BILD-Infos würde Frankfurt bei einem Modell von 50 plus 5 Millionen Euro einschlagen. Es ist gut möglich, dass Eberl dies in den kommenden Tagen auch tut.

Verhandlungen über Millionen-Ablöse

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Brown der bisher drittteuerste reine Linksverteidiger weltweit wird. Nur Marc Cucurella für 65,3 Millionen Euro zu Chelsea und Benjamin Mendy für 57,5 Millionen Euro zu Manchester City brachten noch mehr Ablöse ein. Für die Eintracht und Krösche, die zu Beginn 60 bis 65 Millionen Euro forderten, ist das immer noch ein absoluter Top-Deal.

Medizincheck in den USA

Diesen Deal wird auf den letzten Metern keiner mehr platzen lassen. Eintracht hat Brown bereits zugesagt, ihn nach München ziehen zu lassen, und Bayern plant fest mit ihm. Der Transfer soll nach dem Curaçao-Spiel festgezurrt werden. Der Rekordmeister hat bereits Vorkehrungen getroffen, damit Brown in den USA seinen Medizincheck absolvieren kann. Danach ist der Mega-Deal zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt endgültig perfekt und Brown kann seinen Vertrag bis 2031 unterschreiben.