Gaststar-Hammer bei der "Scrubs"-Neuauflage fix

Gute Nachrichten für Serienfans: Hauptdarsteller Zach Braff hat für die zweite Staffel der beliebten "Scrubs"-Neuauflage die Rückkehr bekannter Lieblingsstars angekündigt.

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Die neuen "Scrubs"-Folgen sollen im Herbst 2026 auf Disney+ erscheinen, ein exakter Starttermin für die zweite Staffel der Neuauflage steht allerdings noch aus. Der 51-jährige Hauptdarsteller Zach Braff verriet die Neuigkeiten beim Tribeca Film Festival in New York im Gespräch mit "People". Laut ihm wird die Fortsetzung noch besser, da das Team aus den ersten neun Episoden der ersten Staffel viel gelernt habe. Man wisse nun einfach genau, was dem Publikum gefällt und habe den richtigen Ton getroffen.

Stars der Scrubs-Neuauflage

Für das Revival arbeiten die Macher intensiv daran, die absoluten Lieblingsstars der Fans für Gastauftritte zurückzuholen. Schon in der ersten Staffel standen neben Zach Braff auch Sarah Chalke und Donald Faison vor der Kamera. Unterstützt wurden sie von bekannten Gesichtern der Originalserie wie John C. McGinley, Judy Reyes, Christa Miller, Neil Flynn, Phill Lewis und Robert Maschio, die in Gast- oder Nebenrollen zu sehen waren.

Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Erfolg für Zach Braff

Inhaltlich wird die Geschichte der Originalserie fortgesetzt, die ursprünglich im Jahr 2010 endete. Das Konzept kommt bei den Zuschauern hervorragend an: Laut Angaben von Disney streamten rund elf Millionen Menschen die Auftaktfolge innerhalb von 35 Tagen auf den Plattformen. Für die kreative Ausrichtung zeichnet Serienschöpfer Bill Lawrence gemeinsam mit Jeff Ingold und Liza Katzer verantwortlich, während die drei Hauptdarsteller zusätzlich als ausführende Produzenten agieren.