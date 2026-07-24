Filme der Woche
"Toy Story” und " Odyssee“: Kinobeben nach Megaflaute
Das Wochenende von 26. bis 28. Juni war das schwärzeste in der heimischen Kinogeschichte seit Beginn der Corona-Pandemie. Nur 57.900 Kinobesuchern und verheerenden 632.000 Euro Kassa. Zahlen, die dieses Wochenende locker übertrumpft werden, stehen doch zwei absolute Blockbuster an. Das Christopher Nolan Epos "Die Odyssee", das hierzulande schon über 80.000 Cineasten begeisterte und der Familien-Film "Toy Story 5", der nach über 965 Millionen Dollar Kassa und fünf Wochen Verspätung nun endlich auch bei uns anläuft!
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"Die Odyssee" ist die aktuelle Nummer 1
Kein Duell auf Augenhöhe, denn trotz absoluter Starbesetzung mit u.a. Matt Damon (Odysseus), Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemachos), Zendaya (Athene), Robert Pattinson (Antinoos) oder Charlize Theron (Kalypso) wird es die interessante Neuinterpretation der legendären Homer-Saga nicht wieder an die Chart-Spitze schaffen. Die Spielzeug-Crew ist eine Kino-Macht. In Summe schon über 3,3 Milliarden Dollar Kassa.
"Toy Story 5" spielte schon 965 Millionen Dollar ein
Dennoch droht nun Ungemach: Im witzigen Film, für den Taylor Swift den Soundtrack-Hit "I Knew It, I Knew You" beisteuert, bekommen es das jodelnde Cowgirl Jessie, Cowboy-Puppe Woody und Weltraum-Actionfigur Buzz Lightyear mit gar übermächtiger Konkurrenz zu tun: iPads und moderne Elektronik. Als die achtjährige Bonnie im digitalen Zeitalter das Interesse an klassischen Figuren verliert, müssen die Spielzeuge gegen High-Tech-Konkurrenz wie das freche Tablet "Lilypad" ankämpfen.
Am 29. Juli kommt "Spider-Man". Mit Rekord-Trailer
Platz 1 der Kinocharts scheint damit sicher. Wenn auch nur kurzfristig! Denn bereits am Mittwoch (29. Juli) kommt der heißersehnte Spider-Man Film "Brand New Day", dem Hollywood-Insider den besten Start des Jahres prophezeien. Mit bis zu 220 Millionen Dollar alleine in den USA. Die Vorzeichen für Tom Holland, Zendaya und Co. stehen gut: Schon der erste Trailer pulverisierte mit über 718 Millionen Views in nur 24 Stunden alle Rekorde.
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