Entlaufenes Känguru schlägt Polizisten k.o

Ein aufgeregtes Känguru sorgte in Oshawa, Kanada, für Chaos und Lacher. Das vierjährige Beuteltier sollte in einen neuen Zoo in Quebec umziehen, doch es hatte offenbar eigene Pläne. Bei einer Pause im Oshawa Zoo sprang das Känguru kühn aus seiner Transportbox und floh.

Lange Suche

Eine vier Tage dauernde Jagd begann, bei der Anwohner und sogar die Polizei dem flinken Känguru nachstellten. Ein mutiger Mann versuchte, das Tier mit einem Kescher einzufangen, wurde aber abgehängt. Das Känguru tauchte auf dem Highway auf, entkam erneut und blieb zunächst unauffindbar.

Am Montag gelang es der Polizei schließlich, das entflohene Tier auf einer Farm zu stellen. Zwei Beamte überwältigten das Känguru gemäß den Anweisungen der Pfleger. Doch das Känguru verpasste einem Polizisten einen Fausthieb ins Gesicht. Glücklicherweise wurde der Beamte nur leicht verletzt.Die Polizei nahm den Vorfall mit Humor und erklärte: "Die sicherste Art, ein Känguru zu fangen, ist, es am Schwanz zu packen!"