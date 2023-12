Dieser Hund war eigentlich dem Tode geweiht

Eine wahre Verwandlung: Als man Maisie fand, schien jede Hoffnung verloren. Die Hündin war nur noch Haut und Knochen, kalt und schwach, unfähig sich zu bewegen, berichtet Amy McIntosh von der Königlichen Gesellschaft für Tierrettung (RSPCA) in Großbritannien.

Anfangs hielt McIntosh Maisie für tot, doch dann bemerkte sie einen Hauch von Leben - Maisie atmete. Tierärzte diagnostizierten Blutarmut und einen Befall von Flöhen.

"In der ersten Woche waren wir alle besorgt um Maisie, aber wir hatten Hoffnung, dass sie es schaffen würde", sagt McIntosh. Die Rettung schien erfolgreich, als sie ein Foto erhielt, auf dem die einst leblose Hündin nun stehend in die Kamera blickte.

