Mann (80) baut tierischsten Zug aller Zeiten

Eugene und sein Bruder Corky leben in einer Sackgasse, in die viele Anwohner ihre Hunde bringen, um sie dort auszusetzen.

Eugene Bostick, ein 80-jähriger Rentner in Fort Worth, Texas, verbringt seine Tage damit, den vielleicht coolsten Zug der Welt zu betreiben. Sein selbstgebauter Zug nimmt gerettete streunende Hunde mit auf lustige Fahrten in der Nachbarschaft und in den umliegenden Wäldern.

Herzige Aktion

Eugene und sein Bruder Corky leben in einer Sackgasse, in die viele Anwohner ihre Hunde bringen, um sie dort auszusetzen. Eugene begann, eine Art Tierheim zu betreiben und mit den Hunden auf seinem Traktor Ausfahrten zu unternehmen. "Wir begannen, diese ausgesetzten Tiere zu füttern, sie aufzunehmen und sie zum Tierarzt zu bringen, um sie kastrieren zu lassen. Wir haben einen Ort geschaffen, an dem gerettete Hunde leben können", so Eugene gegenüber Dodo.

"Ich sah diesen Typen mit einem Traktor, der diese Karren zum Ziehen von Steinen anbrachte. Ich dachte: 'Verdammt, das wäre doch was für einen Hundezug'. Ich bin ein ziemlich guter Schweißer, also habe ich diese Plastikfässer mit Löchern genommen, Räder unter sie gestellt und sie zusammengebunden", so Eugene weiter. "Immer wenn diese entzückenden Hunde hören, wie ich den Traktor anschließe, werden sie ganz aufgeregt."