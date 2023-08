China-Aktivist flieht mit Speedboot über Grenze

Der mutige Flüchtling landete schließlich in Südkorea, jedoch wurde er auch dort prompt verhaftet.

In einer waghalsigen Aktion gelang einem chinesischen Dissidenten, Kwon Pyong, eine unfassbare Flucht auf einem Jetski. Pyong war seit seiner Verhaftung im Jahr 2016 für seine offene Kritik an der Staatsführung unter Präsident Xi Jinping bekannt. Die Verhaftung erfolgte wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" und "Beleidigung des sozialistischen Systems" nach seinen Äußerungen in sozialen Medien.

Irre Aktion

Der mutige Flüchtling landete schließlich in Südkorea, jedoch wurde er auch dort prompt verhaftet. Die südkoreanische Küstenwache fand ihn mit Schwimmweste und Helm an, begleitet von fünf Treibstoff-Fässern, die bis nach China zurückverfolgt werden konnten. Ein Sprecher der Küstenwache berichtete: "Er hat während der Fahrt Benzin nachgefüllt und die leeren Fässer ins Meer geworfen."

Seine Verhaftung erfolgte, weil er versuchte, illegal ins Land zu gelangen. In China saß er bereits 18 Monate im Gefängnis, nachdem er für seine kritischen Äußerungen gegenüber der Staatsführung verurteilt wurde.