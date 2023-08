Erzieher vergisst Baby (1) im Auto: Stirbt qualvollen Hitzetod

An einem sengend heißen Tag, an dem das Thermometer 36 Grad Celsius erreichte, ereignete sich das Unglück.

Unvorstellbare Tragödie erschüttert Omaha in den USA. Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich vor kurzem vor einer Kindertagesstätte, bei dem ein unschuldiges Mädchen auf grausame Weise ums Leben kam, als ein Erzieher sie bei brütenden Temperaturen im Auto vergessen hatte. Die Eltern des Kleinkinds sind am Boden zerstört und fragen sich verzweifelt, wie es zu dieser schrecklichen Tragödie kommen konnte.

Einfach vergessen

An einem sengend heißen Tag, an dem das Thermometer 36 Grad Celsius erreichte, ereignete sich das Unglück. Ein Fehler seitens des Erziehers führte dazu, dass das einjährige Mädchen namens Ra'Miyah Worthington in einem aufgeheizten Auto zurückgelassen wurde. Die Eltern und Geschwister wurden wie üblich von der Betreuerin abgeholt und zur Kita gebracht. Doch während die anderen Kinder aus dem Fahrzeug ausstiegen, wurde Ra'Miyah in der Hitze im Inneren des Autos zurückgelassen. Ihr Vater vermutet, dass das hilflose Kind bereits seit den Morgenstunden in dem Wagen saß.

Die Eltern des Babys sind am Boden zerstört und können nicht fassen, was geschehen ist. Auf einer Spendenseite auf GoFundMe drücken sie ihre unendliche Trauer aus: "Am 21. August wurde unsere geliebte Ra'Miyah durch die Fahrlässigkeit ihrer Tagesmutter von uns genommen. Unsere Familie wird für immer unter diesem Verlust leiden."

Die örtliche Polizei hat sofort Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände dieser Tragödie zu klären.