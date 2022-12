Langer Erfolg: SMS wird 30 Jahre alt

Es begann mit einem Weihnachtsgruß. Vor 30 Jahren wurde die erste SMS verschickt. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte.

Es war der 3. Dezember 1992 als die erste SMS versendet wurde. Darin stand "Merry Christmas". Diese bahnbrechende Nachricht wurde damals vom Vodafone Mitarbeiter Richard Jarvis versendet. Richtig durchgesetzt haben sich die SMS aber erst in den späten 1990er Jahren. Die Zahl der versendeten SMS steig jährlich an. So waren es 1996 noch 41 Millionen SMS, die in Deutschland versendet wurden, im Jahr 2000 bereits 14,8 Milliarden.

Dieser Trend stieg immer weiter. Alleine in der ersten Stunde 2010 wurde zwölf Millionen SMS verschickt. Doch der Triumph der SMS wurde durch die Messenger-Dienste unterbrochen. WhatsApp oder Telegram haben der gewöhnlichen SMS längst den Rang abgelaufen. 2021 wurden in Deutschland nur "noch" 7,8 Milliarden SMS versendet.

Die SMS ist mittlerweile bereits mit einem etwas "vergangenen" Charme behaftet, aussterben wird sie aber nicht. Dazu ist sie zu simpel und für jede Person zu verwenden, auch ganz ohne Smartphone.