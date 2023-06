Mann hatte in öffentlichem Park Sex mit einem Baum

Ein nackter Mann wurde verhaftet, weil er in einem beliebten öffentlichen Park einen Baum geküsst, gestreichelt und leidenschaftlichen "Sex" mit ihm gehabt haben soll - zum Entsetzen von Schaulustigen und zur Verblüffung der Polizei.

Der Naturfreak wurde mit der Kamera dabei erwischt, wie er sich am Dienstagnachmittag in den Queen Elizabeth Gardens in Wiltshire entkleidete und sich leidenschaftlich am Stumpf einer Konifere rieb, wie Polizisten und Zeugen gegenüber walesonline.co.uk berichteten.

Polizei nahm Mann fest

"Ich war gerade mit einem Freund im Park spazieren und wir sahen einen Mann, der einen Baum umarmte und fanden das interessant. Wir gingen näher heran und sahen, dass er seine Hose heruntergelassen hatte", sagte ein Zeuge, der den Vorfall gefilmt hatte. "Ich begann mit der Aufnahme, und er zog sich einfach aus und küsste den Baum. Nachdem ich mit der Aufnahme aufgehört hatte, tauchte die Polizei auf, verfolgte den Mann und nahm ihn fest.

Die Polizei teilte mit, dass der Laubliebhaber wegen des Verdachts auf unsittliche Entblößung verhaftet wurde.