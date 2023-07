Mann hat zwei Penisse: Verwendet beide beim Sex

Nach Angaben der National Institutes of Health ist dieser Zustand äußerst selten und betrifft schätzungsweise weniger als 1.000 Männer und Jungen in den Vereinigten Staaten.

Ein LKW-Fahrer aus Los Angeles, der mit zwei Penissen geboren wurde, spricht über sein ungewöhnliches Sexualleben und sagt, dass mehrere seiner Liebhaber die Tatsache genossen, dass er mehrere Penisse hat. Der Mann, der nur Tank genannt wird, litt an Diphallie, einer genetischen Anomalie, bei der ein Mann mit zwei Penissen geboren wird.

Seltenes Phänomen

Nach Angaben der National Institutes of Health ist dieser Zustand äußerst selten und betrifft schätzungsweise weniger als 1.000 Männer und Jungen in den Vereinigten Staaten. In einem Interview mit Soft White Underbelly verriet Tank, dass er in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen wurde, nachdem er im Alter von 12 Jahren wegen Totschlags verurteilt worden war.

"Die Frauen haben es nicht geglaubt, als ich ihnen sagte, dass ich zwei Penisse habe, aber dann habe ich sie in den Raum geführt, den sie sehen würden", verriet er in dem Videointerview. Tank verriet Details über Diphallie und sagte, er würde aus beiden Penissen gleichzeitig ejakulieren - auch wenn nur eines der Glieder stimuliert wurde. "Wenn ich in eine Frau eindringe, habe ich das Gefühl, dass einer meiner Penisse an der Seite ist und sich anfühlt, als würde er explodieren", erklärte er.

Der Lkw-Fahrer verriet auch, dass einige Frauen das Gefühl genossen, beide Penisse gleichzeitig in sich zu haben - darunter auch eine Geliebte, die nach diesem Gefühl süchtig wurde. Tank behauptete, dass sie nach ihrer Trennung sogar mit Dreiern anfing, weil ein einzelner Penis sie nicht mehr befriedigen konnte. "Sie wollte ein Pornostar werden und sie wollte, dass wir zusammen ein Video drehen", verriet Tank. "Ich hätte wahrscheinlich eine Menge Geld verdient..."

Vor wenigen Jahren unterzog sich Tank einer OP und lies sich einen Penis entfernen. "Ich habe mich für die Operation entschieden", erklärte Tank.