Kletterer erklimmt ohne Schutzausrüstung höchsten Berg im Yosemite-Nationalpark

Alex Honnold, ein Kletterer aus Nordkalifornien, hat eine historische Leistung vollbracht, indem er als erster Mensch den gewaltigen El Capitan im Yosemite-Nationalpark im Alleingang bestiegen hat. Er kletterte ohne Seile oder Schutzausrüstung und verwendete zum Erklimmen des Berges lediglich seine Hände und Füße. Es klingt wie Leichtsinn, doch für den Kletterer ging der waghalsige Aufstieg gut aus.

Waghalsiger Aufstieg

© jimmychin/Instagram ×

Er brauchte knapp vier Stunden, um den Gipfel zu erreichen, nachdem er sich zwei Jahre lang auf den anspruchsvollen Aufstieg vorbereitet und trainiert hatte, bei dem er durch Spalten und Risse navigieren musste, die teilweise so klein waren, dass er sie nur mit dem Daumen greifen konnte.

© jimmychin/Instagram ×

"Das hat es noch nie gegeben ... und es ist schwer vorstellbar, dass jemand auch nur annähernd das geschafft hat, was er geschafft hat", sagte Daniel Duane, ein Autor, der sich mit den Kletterrouten und der Geschichte des El Capitan beschäftigt hat, gegenüber der AP. "Ich war ziemlich begeistert", sagte er gegenüber AP über seine jüngste Leistung. "Ich war wahrscheinlich so glücklich wie noch nie. Das ist etwas, worüber ich so lange nachgedacht und davon geträumt und so hart dafür gearbeitet habe. Ich meine, es ist ziemlich befriedigend."