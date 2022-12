Branchenwechsel: Tierärztin ist jetzt Porno-Starlett

Die ehemalige Tierärztin Charlie Fonde, 33, hat einen extremen Berufswechsel hinter sich. Sie dreht nämlich mittlerweile Pornos.

Charlie Forde wurde bei den Australian Adult Awards als beste Newcomerin ausgezeichnet. Mit 31 Jahren startete sie ihre Karriere in der Sex-Branche. Mit dem Begriff des "ethischen Pornos" hat die Australierin aber ein Problem. "Das Problem, das ich habe, ist, dass der Begriff impliziert, dass andere Pornos nicht ethisch sind, was nicht unbedingt der Fall ist. Die meisten Pornos werden entweder in den USA gedreht oder in den USA verkauft und unterliegen einer Vielzahl von Gesetzen.

© : Charlie Forde

Jede Firma, für die ich gearbeitet habe, war in dem Sinne ethisch, dass alle professionell waren, ich bezahlt wurde und man mich gut behandelt hat. Ich habe im Laufe der Zeit ein paar Horrorgeschichten gehört, aber letztendlich sind diese Geschichten sehr selten und sprechen nicht für die Mehrheit."

© : Charlie Forde ×

Für Forde habe der Start von OnlyFans einen Boom in der Pornoindustrie ausgelöst, doch dieser sei keineswegs gut gewesen. "Der Aufstieg von Onlyfans und anderen Clip-Websites hat zu einem enormen Zustrom neuer Leute in die Branche geführt, ohne dass diese ausreichend darüber aufgeklärt wurden, wie sie es sicher machen können", sagte sie.