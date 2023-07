Kein Catering: Airline servierte plötzlich KFC

Nach Angaben der Website waren die Verpflegungswagen des Flugzeugs nicht richtig gekühlt, so dass das gesamte Essen, das an Bord serviert werden sollte, weggeworfen wurde.

Die Passagiere eines 12-stündigen British-Airways-Fluges von der Karibik nach London wurden am Wochenende mit einem einzigen Stück KFC-Hähnchen gefüttert, nachdem eine Panne beim Catering dazu geführt hatte, dass das Flugzeug keine regulären Mahlzeiten erhielt, berichtet die Reise-Website One Mile At A Time.

Service einmal anders

When life gives you lemons, make lemonade!

Full marks to the @British_Airways crew for improvising in this situation when the food catered for passengers went bad.

Finger Lickin' Good (that's @kfc's tagline) food is better than none.#AvGeek#PaxEx pic.twitter.com/KeCFSFBdPk — VT-VLO (@Vinamralongani) July 27, 2023

Nach Angaben der Website waren die Verpflegungswagen des Flugzeugs nicht richtig gekühlt, so dass das gesamte Essen, das an Bord serviert werden sollte, weggeworfen wurde. British Airways erklärte gegenüber Insider, dass die Fluggesellschaft aufgrund "unvorhergesehener Umstände" nicht in der Lage gewesen sei, den Passagieren die üblichen Mahlzeiten zu servieren.

Es gab auch nur begrenzte Möglichkeiten auf dem Flughafen, so dass das Essen von anderswo bezogen werden musste, so die Fluggesellschaft. "Unsere Teams haben sofort gehandelt und dafür gesorgt, dass unsere Kunden etwas zu essen bekamen", sagte ein BA-Sprecher in der Erklärung. Daraufhin kehrte das Kabinenpersonal mit mehreren Eimern mit KFC-Hähnchen zurück, die dann an die Passagiere verteilt wurden.