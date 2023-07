Dieser Autofriedhof lässt jedem Fan das Herz bluten

Die Bilder zeigen einen Bugatti Chiron, einen Ferrari Monza, einen Porsche 911, einen Mazda RX-7, einen Ford GT und einen Ferrari 488 Pista

Eine Sammlung von exotischen Autos im Wert von mehreren Millionen Dollar verstaubt auf einem Autofriedhof nur so vor sich hin. Die Fotos zeigen einen Bugatti Chiron, einen Ferrari Monza, einen Porsche 911, einen Mazda RX-7, einen Ford GT und einen Ferrari 488 Pista in verschiedenen Stadien der Verwahrlosung. Auf den Fotos sind die Autos, die in alten, verfallenen Scheunen stehen, mit Schichten von Staub bedeckt.

Alles nur "fake"

Die Silhouetten wurde von dem Designer Fabian Oberhammer erstellt und sollen zeigen, was passieren könnte, wenn der Verbrennungsmotor der Vergangenheit angehört. Oberhammer, der sich online als thedizzyviper vorstellt, ließ sich von alten Scheunenfunden inspirieren, wie einem Aston Martin DB4, der in der Nähe von New York verlassen aufgefunden wurde, und einem super seltenen Jaguar E-Type, der verrostet aufgefunden wurde. Die Autos besitzen jedoch keinen Motor und sind nur zu Ausstellungszwecken zu verwenden.

Oberhammer sagte gegenüber supercarblondie.com, er wolle "Autos verwenden, die so neu und so teuer sind, dass sie fast nicht verlassen werden können", denn "wer würde das tun?". Der Künstler sagte, dass einige der Renderings von verlassenen Superautos so realistisch aussahen, dass die Leute ihn fragten, wo sie sich befänden und ob sie sie kaufen könnten.