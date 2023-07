Zulassung in der Schweiz beantragt: Kommt bald Laborfleisch auf unsere Teller?

Die Zulassung des Laborfleischs wäre eine Premiere in Europa, obwohl ähnliche Anträge in Asien und den Vereinigten Staaten gestellt wurden.

Ein bahnbrechendes Vorhaben wurde in der Schweiz gestartet: Das israelische Unternehmen Aleph Farms hat als erstes in Europa ein Zulassungsgesuch für Laborfleisch gestellt. Unterstützt von der Schweizer Supermarktkette Migros plant Aleph Farms, seine "weltweit ersten kultivierten Rindersteaks unter der Marke Aleph Cuts" in der Schweiz zu verkaufen.

Zulassungsantrag bereits gestellt

Die Zusammenarbeit mit Migros begann bereits 2019, als der Konzern in das israelische Start-up investierte. Aleph Farms hat seinen Sitz in Rechovot, rund 20 Kilometer südlich von Tel Aviv, und ist ein Pionier in der zellulären Landwirtschaft. Ziel des Unternehmens ist es, Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz zu verbessern.

Die Zulassung des Laborfleischs wäre eine Premiere in Europa, obwohl ähnliche Anträge in Asien und den Vereinigten Staaten gestellt wurden. Sobald das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen den Antrag genehmigt, wird das Produkt zunächst in gehobenen Restaurants erhältlich sein.

Ein interessantes Detail: Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio zählt zu den Investoren von Aleph Farms. Derzeit sind die Produktionskosten für Laborfleisch noch hoch, aber laut einer Studie von Aleph Farms und Migros sind 74 Prozent der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten offen für die Idee, dieses innovative Fleisch zu probieren