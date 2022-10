Oma von 7 Meter-Monsterpython verspeist

Die Familie rief die Polizei, als die Großmutter von einem Spaziergang im Wald nicht mehr zurückkehrte. Erst nach zwei Tagen machten sie den entsetzlichen Fund.

Jahrah (54) kam am vergangenen Freitag in der indonesischen Provinz Jambi von ihrer Arbeit im Wald nicht mehr zurück. Deshalb meldeten ihre Verwandten die Großmutter als vermisst. Zwei Tage lang wurde das Waldgebiet in der Umgebung durchkämmt.

Dann fanden die Behörden auf einer Lichtung eine Monsterpython, die eine große Wölbung aufwies. Aufgrund der Befürchtung, dass es sich beim Schlangen-Opfer um Jahrah handeln könnte, wurde der Körper der Schlange aufgeschnitten. Und tatsächlich: Im Inneren der riesigen Schlange wurde die zusammengerollte 54-Jährige gefunden.

Die Behörden gehen nun davon aus, dass die Schlange Jahrah zuerst gebissen hatte, um sie dann zu ersticken. In einer mindestens zweistündigen Tortur wurde der Körper der Frau schließlich verschlungen.