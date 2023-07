Frau bei Wanderung von Grizzlybär zerfleischt

Die Suche nach den Bären verlief bisher ergebnislos, während das Gebiet rund um den Vorfall abgeriegelt wurde.

Tödliche Begegnung in der Wildnis von Montana: Eine Frau fiel einem Grizzlybären zum Opfer. Ihre Leiche wurde nahe West Yellowstone gefunden. Experten vermuten einen Bärenangriff, da entsprechende Wunden festgestellt wurden und Spuren auf einen ausgewachsenen Grizzly und ein Jungtier hindeuten.

Bär noch nicht gefunden

Die Suche nach den Bären verlief bisher ergebnislos, während das Gebiet rund um den Vorfall abgeriegelt wurde, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Bären gehören in Montana zur heimischen Fauna, und ihre Population wächst seit Jahren.



Die Behörden warnen davor, sich in Bärengebieten in Gruppen zu bewegen, von Kadavern fernzubleiben und Lebensmittel sicher aufzubewahren, um mögliche Anlockungen zu vermeiden.