Kater wartet vor Aufzug: Was er dann macht, berührt die Herzen

Der rüstige Ginger, ein alter, halb blinder Kater, eroberte die sozialen Medien im Sturm. Der süße Clip zeigt, wie Ginger vor einem Hochhaus-Fahrstuhl in Mumbai wartet. Der Filmemacher Manish Hariprasad und eine Begleitung gesellen sich dazu. Als die Tür sich öffnet, schlendert Ginger wie ein Profi in den Fahrstuhl und fährt mit ihnen los. Doch warum wartete er dort? Hariprasad klärt auf: Der Kater meidet Treppen und miaut so lange, bis man ihn in die gewünschte Etage befördert.

Meet Ginger.

He came to our building as an old, partially blind fellow. Now he owns the building, all the homes in it and us.

He hates taking the stairs, so he meows us around till we take him to the desired floor. 1 Meow means 3rd floor, No Meow means 'wherever you're going'. pic.twitter.com/yq0g1QDDPR