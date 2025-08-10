Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Badeunfall in Wels
© laumat

79-Jährige

Badeunfall: Tote Frau aus Welser Mühlbach geborgen

10.08.25, 11:40
Teilen

Gesundheitliche Probleme dürften der Grund fürs Ertrinken gewesen sein. 

Wels. Schrecklicher Fund Samstagabend  in Wels-Lichtenegg: Eine reglose Person trieb im Welser Mühlbach. Passanten konnten den Körper von einem Grundstück aus festhalten und dann auch an Land ziehen. Wenig später trafen die Rettungskräfte ein. Die Einsatzkräfte zogen die Person rasch aus dem Wasser und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus, weil die 79-jährige Frau Badekleidung getragen hat. Sie dürfte von der Strömung abgetrieben worden sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden