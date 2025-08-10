Badeunfall: Tote Frau aus Welser Mühlbach geborgen

Gesundheitliche Probleme dürften der Grund fürs Ertrinken gewesen sein.

Wels. Schrecklicher Fund Samstagabend in Wels-Lichtenegg: Eine reglose Person trieb im Welser Mühlbach. Passanten konnten den Körper von einem Grundstück aus festhalten und dann auch an Land ziehen. Wenig später trafen die Rettungskräfte ein. Die Einsatzkräfte zogen die Person rasch aus dem Wasser und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus, weil die 79-jährige Frau Badekleidung getragen hat. Sie dürfte von der Strömung abgetrieben worden sein.