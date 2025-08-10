Kehrtwende: Sebastian Vettel plant Formel-1-Comeback

Der vierfache Weltmeister ist offen für eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports und das in einer anderen Rolle.

Sebastian Vettel kann sich eine Rückkehr in die Formel 1 gut vorstellen. Im "ZDF-Sportstudio" sprach er über das kommende Rennen seines Segel-Teams. Dabei wurde auch der Motorsport zum Thema.

Der 38-Jährige sagte über ein mögliches Comeback: "Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen, ist absolut denkbar." Doch derzeit ist er "echt zufrieden und habe genug zu tun."

Neues Leben

Ende 2022 beendete Vettel seine Karriere. Er wollte mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, so die damalige Erklärung vom viermaligen Weltmeister. Aktuell macht der 38-Jährige eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, fördert Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte und ist Mitbesitzer des Segelteams Germany SailGP. Über sein neues Leben sagte Vettel: "Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden. Aber wer weiß."

In der letzten Zeit gab es Gerüchte über einen Einsatz bei der Langstrecken-WM. Laut Vettel sei das aber "noch nicht so konkret". Der viermalige Weltmeister erklärte: "Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben." Und fuhr fort: "Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit."