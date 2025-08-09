Alles zu oe24VIP
volleyball damen
Volleyball

ÖVV-Frauen wahren EM-Chance mit Heimsieg

09.08.25, 23:15
Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen hat in seiner letzten EM-Qualifikationspartie mit einem 3:0 (19,23,10) gegen Nordmazedonien die Pflicht erfüllt. 

Der am Mittwoch in Griechenland errungene Satzgewinn könnte im Kampf um einen Platz unter den fünf besten Gruppenzweiten aus den sieben Pools und damit um das EM-Ticket entscheidend sein. Für das Team von Roland Schwab hieß es vorerst den Ausgang weiterer Partien abzuwarten.

Ebenfalls in Hartberg bezogen die ÖVV-Männer bei ihrem Auftakt in die zweite Phase der Qualifikation beim 1:3 (-15,-21,25,-18) gegen Belgien die erwartete Niederlage.

