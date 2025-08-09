Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien 2. Liga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan 2. Liga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
2. Liga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. 2. Liga-News
graz stripfing
© GEPA

Halbzeit mit 6 Toren

Wildes 4:4 zwischen Sturm II und Stripfing in 2. Liga

09.08.25, 22:47
Teilen

Sturm Graz II und der SV Stripfing haben sich Samstagabend in einer turbulenten Partie der 2. Fußballliga mit 4:4 (4:2) getrennt. 

In Gleisdorf gingen die Stripfinger Gäste schon nach wenigen Sekunden durch Darijo Pecirep (1.) in Führung. Doch die zweite Sturm-Garnitur erarbeitete sich bis zur Pause eine 4:2-Führung, auch durch einen Doppelpack von Richmond Osayantin. Stripfing kam in Hälfte 2 zurück und erzielte in Unterzahl zehn Minuten vor Schluss durch Gabryel das 4:4.

Zuvor war Florian Freissegger mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (69.). In der Nachmittagspartie trennten sich Rapid II und Liefering 1:1. Am Sonntag wird die 2. Runde mit dem Spiel zwischen Admira Wacker und Amstetten (10.30 Uhr) komplettiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden