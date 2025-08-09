Hammer-Gerücht um David Alaba

Die Gerüchteküche brodelt gerade: David Alabas Zukunft ist weiter ungewiss. Geht es weiter bei den Königlichen oder wechselt der ÖFB-Star doch noch?

Die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, dass Alaba Interesse in der Saudi Pro League geweckt hat. Bei Real Madrid wäre man glücklich, den 33-Jährigen von der Gehaltsliste zu streichen.

Konnte im ersten beeindrucken

Ein konkretes Angebot haben die Königlichen für den ÖFB-Star noch nicht erhalten. Wie es bei Alaba weitergeht, bleibt somit noch immer offen. Beim ersten Teamtraining konnte er noch den Neo-Trainer Xabi Alonso beeindrucken.

Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, gehört der ÖFB-Kapitän zu „den großen Überraschungen“ der ersten Einheiten. Der 33-Jährige ist nach seiner Verletzung wieder fit und voller Energie. Der Top-Zustand des Österreichers habe dabei sogar Neo-Trainer Xabi Alonso „überrascht“.