Thomas Müller
© GEPA

Fans aufgepasst

Zum Abschied: Thomas Müller versteigert seine Bayern-Sachen

09.08.25, 12:59
Zum Abschied vom FC Bayern versteigert Thomas Müller zahlreiche Andenken – vom getragenen Trikot bis zu einer 2,25 Meter hohen Holzfigur. Der Erlös geht an eine Münchner Stiftung für Trauerbegleitung.

Nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern wechselt Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer.

Charity-Auktion 

Zum Abschied startet er eine Charity-Auktion zugunsten der Nicolaidis Young Wings Stiftung, die junge Trauernde unterstützt.

Von Klassikern bis Kuriositäten

Unter den angebotenen Stücken: ein getragenes Bayern-Trikot, ein Hoodie, signierte Adidas-F50-Schuhe (limitiert auf 710 Paare) und eine Eckfahne aus seinem letzten Heimspiel. Besonderer Hingucker ist eine 2,25 Meter hohe Müller-Holzskulptur aus einer 200 Jahre alten Eiche, gestiftet von der Therme Erding.

Auch Whitecaps-Trikot im Angebot

Neben Bayern-Andenken gibt es auch das erste Whitecaps-Trikot, das Müller bei seiner Vertragsunterschrift hielt – inklusive Original-Postpaket. In Kanada wird er mit der Rückennummer 13 auflaufen. Gebote sind bis 7. September möglich.

