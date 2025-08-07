Thomas Müller (35) strahlt im Vancouver-Dress

Bayern-Legende freut sich auf die neue Herausforderung.

Die Bayern-Legende verkündete am Mittwochabend höchstpersönlich seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps – und das auf seine gewohnt charmante Art: In einem Instagram-Video nimmt er ein Paket entgegen, darin sein neues Trikot. Beim Öffnen strahlt der Weltmeister von 2014 übers ganze Gesicht: „Oh, es ist wunderschön. Lass uns Geschichte schreiben!“, so Müller.

Mit Trikot-Nummer zum WM-Titel

Ein Detail fällt dabei besonders auf: Müller trägt bei seinem neuen Klub die Rückennummer 13 – eine für ihn geschichtsträchtige Nummer! Zwar lief er beim FC Bayern München jahrzehntelang mit der 25 auf – und das exakt 25 Jahre lang – doch im DFB-Trikot gehörte die 13 stets ihm. 131 Länderspiele, 45 Tore, Weltmeistertitel 2014 – mit dieser Nummer hat Müller internationale Geschichte geschrieben.

Star-Parade in der MLS

Mit seinem Wechsel nach Kanada folgt Müller einem klaren Trend: Immer mehr große Namen zieht es in die MLS! Bereits zuvor unterschrieb Marco Reus (35), langjähriger Kapitän von Borussia Dortmund, bei LA Galaxy, zuletzt auch Heung-min Son (Ex-Tottenham), Und auch Lionel Messi, der argentinische Weltmeister von 2022, kickt aktuell für Inter Miami.

Müller hat Vertrag bis Ende des Jahres

Müllers Vertrag bei den Whitecaps läuft zunächst bis Ende 2025, beinhaltet jedoch eine Option für ein weiteres Jahr. Ob er damit sogar bis zur WM im Land bleibt? Gut möglich! Fest steht: Thomas Müller bringt nicht nur Weltklasse-Erfahrung, sondern auch jede Menge Charisma und Führungsqualität mit in die MLS. Ein echter Coup für Vancouver – und ein neues, spannendes Kapitel für den Fußball in Nordamerika!