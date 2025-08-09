Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
russell
© Instagram/georgerussell63

Mercedes-Pilot

HIER genießt Formel-1-Star seinen Liebes-Urlaub

09.08.25, 13:19
Teilen

Formel-1-Star George Russell verbringt mit Freundin Carmen Montero Mundt einen romantischen Italien-Urlaub. Sportlich denkt er schon an Zandvoort – zu seiner Vertragszukunft schweigt er noch. 

George Russell nutzt die Formel-1-Pause für eine Auszeit in Italien.

Top trainierter Oberkörper 

Gemeinsam mit Freundin Carmen Montero Mundt teilt er auf Instagram Eindrücke: türkisblaues Wasser, malerische Landschaft – und ein top trainierter Oberkörper.

Blick zurück: Duell gegen Hamilton

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobt Russells Entwicklung. 2024 setzte er sich mit 245 zu 223 Punkten gegen Lewis Hamilton durch und übernahm die Rolle des Führungspiloten. „George liefert ab“, so Wolff.

Zukunft noch offen

Ob Russell auch 2026 für Mercedes fährt, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft Ende 2025 aus. „Diesen Sommer wird es keine Entscheidung geben“, sagt der Brite. Zeit zum Nachdenken hat er – aktuell auf Liebesurlaub.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden