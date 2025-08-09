HIER genießt Formel-1-Star seinen Liebes-Urlaub

Formel-1-Star George Russell verbringt mit Freundin Carmen Montero Mundt einen romantischen Italien-Urlaub. Sportlich denkt er schon an Zandvoort – zu seiner Vertragszukunft schweigt er noch.

George Russell nutzt die Formel-1-Pause für eine Auszeit in Italien.

Top trainierter Oberkörper

Gemeinsam mit Freundin Carmen Montero Mundt teilt er auf Instagram Eindrücke: türkisblaues Wasser, malerische Landschaft – und ein top trainierter Oberkörper.

Blick zurück: Duell gegen Hamilton

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobt Russells Entwicklung. 2024 setzte er sich mit 245 zu 223 Punkten gegen Lewis Hamilton durch und übernahm die Rolle des Führungspiloten. „George liefert ab“, so Wolff.

Zukunft noch offen

Ob Russell auch 2026 für Mercedes fährt, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft Ende 2025 aus. „Diesen Sommer wird es keine Entscheidung geben“, sagt der Brite. Zeit zum Nachdenken hat er – aktuell auf Liebesurlaub.