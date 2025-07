Piastri und Norris starten vorne – Verstappen lauert

Nach dem Sprint-Sieg am Samstag will Max Verstappen am Sonntag in Spa nachlegen. McLaren startet von vorne, Red Bull hofft auf Regen – Showtime ist um 15 Uhr angesetzt.

Max Verstappen hat den Sprint beim Großen Preis von Belgien gewonnen und sich damit zehn WM-Punkte gesichert. Der Red-Bull-Pilot setzte sich auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps gegen Oscar Piastri und Lando Norris durch. Im Qualifying für das Hauptrennen musste sich Verstappen mit Startplatz vier begnügen. Die Pole holte sich Norris, direkt vor Teamkollege Piastri. McLaren holt erste Startreihe McLaren überzeugte im trockenen Qualifying mit starker Pace, doch das Team zeigte sich frustriert über die Defizite beim Topspeed im Sprint. „Ich habe mein Bestes probiert. Aber der Speed auf der Geraden war einfach zu wenig für Max“, sagte Piastri. Auch Norris betonte, wie eng der interne Kampf bei McLaren derzeit sei: „Oscar und ich pushen uns gegenseitig, und es ist ein harter, aber guter Kampf.“ Red Bull wettet auf Regen Verstappen nutzte im Sprint seinen Topspeed-Vorteil bereits nach dem Start und überholte Piastri auf der Kemmel-Geraden. In der elften Runde meldete er zwar Probleme beim Bremsen, brachte die Führung aber ins Ziel. Red Bull hat das Setup für den Sonntag bewusst auf Regen abgestimmt. „Wir gehen davon aus, dass es morgen regnet“, sagte Motorsportberater Helmut Marko. Verstappen selbst hofft allerdings auf trockene Bedingungen: „McLaren ist im Regen normalerweise auch sehr stark.“ Regenrennen möglich Der Grand Prix in Spa beginnt um 15:00 Uhr. Die Wetterprognosen deuten auf Regen hin – ein Faktor, der das Rennen auf der schnellen Berg-und-Tal-Strecke maßgeblich beeinflussen könnte. Für McLaren wäre es der dritte GP-Sieg in Folge, während Verstappen auf die Aufholjagd von Platz vier startet. Charles Leclerc steht im Ferrari auf Startplatz drei, George Russell und Yuki Tsunoda folgen dahinter. Probleme gab es erneut für Lewis Hamilton und Rookie Kimi Antonelli, die nur von P16 und P18 ins Rennen gehen.