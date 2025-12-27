Alles zu oe24VIP
Hector führt knapp

Scheib beim Krimi am Semmering in Lauerstellung

27.12.25, 10:52
Teilen

Julia Scheib greift beim Heimrennen am Semmering nach dem dritten Saisonsieg. Nach dem ersten Durchgang liegt die ÖSV-Hoffnung nur zwei Hundertstel hinter der Halbzeitführenden Sara Hector aus Schweden.

Die ersten drei zur Halbzeit des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Skirennläuferinnen am Semmering liegen eng zusammen. Julia Scheib hat als Zweite nur 0,02 Sek. Rückstand auf die Schwedin Sara Hector, die für Albanien antretende Lara Colturi hat als Dritte 0,13 aufzuholen.

+++ Der 1. Durchgang im LIVE-TICKER zum Nachelesen +++

Da die im Disziplinweltcup führende Neuseeländerin Alice Robinson ausschied, könnte sich Scheib das rote Trikot holen. Katharina Liensberger hat außerhalb der Top 10 bereits 1,87 Sek. Rückstand.

 

 

 

Ricarda Haaser geht im ersten Rennen nach Verletzungspause mit 2,16 Rückstand in den zweiten Durchgang, der für 13.00 Uhr angesetzt ist (live ORF 1). Franziska Gritsch nahm 2,56 mit. Stephanie Brunner schied aus.

