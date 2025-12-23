Magie ohne Grenzen: Ehrlich Brothers verlängern Jubiläumstour

Die Nachfrage ist ungebrochen: Die Ehrlich Brothers setzen ihre gefeierte Jubiläumstour „DIAMONDS“ fort und begeistern mit spektakulären Illusionen noch bis 2026 ihr Publikum in Europa.

Mit ihrer Show „DIAMONDS – Die besten Illusionen aus zehn Jahren Tour“ verlängern Andreas und Chris Ehrlich ihre ursprünglich auf ein Jahr angesetzte Jubiläumstour. Zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 stehen zusätzliche Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm. Die Weltrekord-Magier verbiegen Bahnschienen mit bloßen Händen, lassen einen tonnenschweren Monstertruck erscheinen und sorgen mit Schnee in der gesamten Arena für ein magisches Finale. Präsentiert werden neu arrangierte Highlights aus zehn Tourjahren – ergänzt durch überraschende Effekte.

Wer also auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk für das Christkind ist, lässt mit Tickets für die Shows nicht nur Kinderaugen strahlen.

Und das Beste: oe24 verlost Tickets für die Shows in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg. Zum Gewinnen ein Mail mit der Wunschstadt an gewinnen@oe24.at schicken und dabei sein.